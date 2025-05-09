Загитова: «Горжусь, что мы смогли передать всю боль и радость ВОВ в шоу «Хранители времени»

Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что гордится представленными на ее шоу «Хранители времени» номерами, посвященными Великой Отечественной войне.

«Я очень горжусь тем, что мы с командой смогли передать всю боль и радость Великой Отечественной войны в шоу «Хранители времени». Каждый из нас может внести свой вклад в сохранение этой памяти. Давайте вместе будем помнить и чтить тех, кто сделал возможным наше настоящее. С Днем Победы!» — написала спортсменка в своем Telegram-канале.

22-летняя Загитова является победительницей Олимпийских игр в Пхенчхане, чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2019). В феврале фигуристка подтвердила, что завершила карьеру в 2019 году.

Спортсменка представила собственное ледовое шоу «Хранители времени» в августе 2024 года.