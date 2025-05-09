Фигурное катание
9 мая, 19:12

Загитова: «Горжусь, что мы смогли передать всю боль и радость ВОВ в шоу «Хранители времени»

Алина Савинова

Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что гордится представленными на ее шоу «Хранители времени» номерами, посвященными Великой Отечественной войне.

«Я очень горжусь тем, что мы с командой смогли передать всю боль и радость Великой Отечественной войны в шоу «Хранители времени». Каждый из нас может внести свой вклад в сохранение этой памяти. Давайте вместе будем помнить и чтить тех, кто сделал возможным наше настоящее. С Днем Победы!» — написала спортсменка в своем Telegram-канале.

22-летняя Загитова является победительницей Олимпийских игр в Пхенчхане, чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2019). В феврале фигуристка подтвердила, что завершила карьеру в 2019 году.

Спортсменка представила собственное ледовое шоу «Хранители времени» в августе 2024 года.

Источник: https://t.me/azagitova_official/2743
  • petrovich56

    Митяй обучит ее грамоте и все будет нормуль...

    10.05.2025

  • Loel1

    Ладно Загитова,с ней все ясно,а начальники кто пропустил- шоу и ВОВ?

    10.05.2025

  • Пан Юзеф

    Дура дурой... Шоу, блджад... Лучше бы жевала.

    09.05.2025

  • AZ

    Иногда лучше помолчать. Передать всю боль и радость ВОВ в шоу?! Мда...

    09.05.2025

