Загитова опубликовала фото с капельницей: «Не болейте»

Российская фигуристка Алина Загитова выложила в своих соцсетях фото из закулисья, на котором она лежит под капельницей.

«Не болейте», — написала 22-летняя спортсменка.

Алина Загитова выложила фото, где лежит под капельницей. Фото соцсети

Загитова является победительницей Олимпийских игр в Пхенчхане, чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2019). В декабре 2019 года фигуристка объявила о том, что берет паузу в карьере на неопределенное время.

В новогодние праздники Загитова выступает в ледовом спектакле Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Санкт-Петербурге, где играет роль Одиллии.