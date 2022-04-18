Российская фигуристка Алена Косторная не будет менять спортивное гражданство

Российская фигуристка Алена Косторная поделил, что многие стали активно обсуждать вопрос о возможной смене гражданства спортсменами из России.

«Я не могу думать за других людей, — приводит слова Косторной ТАСС. — И нельзя с уверенностью говорить о людях, правы они или нет. У каждого своя интерпретация проблемы. Я могу отвечать только за себя. Я знаю точно, что не буду этого делать. Таково мое видение этого вопроса, и на этом все«.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях.

Таким образом, сборная России не смогла выступить на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье (Франция), а также пропускает чемпионат мира среди юниоров в Таллине (Эстония).