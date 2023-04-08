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Сегодня, 23:00

Петросян: «В парное катание пока не планирую переходить»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Аделия Петросян поделилась впечатлениями от совместного номера с Евгением Семененко и Софьей Акатьевой.

— Довольна ли ты прокатом?

— Недовольна, буду работать, чистить номер.

— Ты выступила в совместном номере с Женей Семененко и Соней Акатьевой. Удивилась предложению от Жени?

— Я не успела удивиться. Сначала Соня с Женей это тренировали, а потом Этери Георгиевна сказала: «Присоединяйся». Я подумала — почему бы и нет.

— Не хотела бы после такого в парное?

— Это, конечно, совершенно разные вещи. Мне это интересно, но немного страшно. Я пока не планирую переходить! (смеется) Тодес с Вовой пытались сделать год назад. Это чисто ради интереса.

— Если бы у тебя спросили, что в этом сезоне главное, событие или итог, что бы ответила?
— Естественно, победа в финале Гран-при, это было очень важно для меня. Ну и важный и переломный момент был, когда я получила травму. Сейчас все хорошо.

— Если бы у нас вручали ледовый «Оскар», кого бы ты назвала MVP сезона?

— Точно не себя. Я не могу никого выделить, это просто невозможно.

— Чья была идея нового показательного?

— Идея моя. Я очень хотела эту программу, знала, что в эмоциональном плане что-то сделать. Буду улучшаться.

— Ты устала за сезон?

— Он у меня получился не очень длинный, я пропустила два турнира. Так что нет. Еще несколько турниров? Нет, спасибо. (смеется)

Аделия Петросян
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