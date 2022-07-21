Петросян будет катать короткую программу под песню, ставшую второй на «Евровидении-2021»

Российская фигуристка Аделия Петросян сообщила в своем Telegram-канале сообщила, что в сезоне-2022/23 будет исполнять короткую программу под композицию «Voila» французской певицы Барбары Прави.

15-летняя россиянка занимается в группе тренера Этери Тутберидзе. Фигуристка является победительницей Кубка Первого канала. В июне 2022 года она вошла в список кандидатов во взрослую сборную России по фигурному катанию.

29-летняя француженка выступала с песней «Voila» на международном конкурсе «Евровидение» в 2021 году. Она заняла второе место, набрав 499 баллов. Победителем стала итальянская группа Maneskin с 524 баллами.

7 июня конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) оставил в силе решение от 1 марта об отстранении спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации до дальнейшего уведомления. Отстранение распространяется на соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.