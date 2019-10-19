Россиянки оказались вне тройки в короткой программе впервые за два года

На проходящем в Лас-Вегасе этапе Гран-при по фигурному катанию короткую программу у женщин выиграла американка Брэди Теннелл. Россиянки Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева, считавшиеся главными фаворитками соревнований, остались четвертой и пятой соответственно. Щербакова упала на дорожке шагов, у Туктамышевой нашли недокруты на каскаде из тройных тулупов и тройном лутце, кроме того, ей поставили низкую оценку за компоненты.

В итоге россиянок опередили еще и две японки Сакамото и Хигути. Настолько низкого результата женская сборная России не показывала на «Гран-при» с ноября 2017 года, когда на том же Skate America не удалось попасть по итогам короткой программы Полине Цурской, Серафиме Саханович и Алёне Леоновой. Они тогда и после произвольной остались четвертой, пятой и седьмой.

Таким образом, своеобразная медальная серия россиянок длилась 13 стартов подряд: восемь турниров Гран-при, включая два финала, два чемпионата мира и Европы и Олимпийские игры. Если брать суммарные оценки, то эта серия гораздо короче — на последнем этапе прошлогоднего Гран-при во Франции Медведева в тройке на второй день не удержалась. Произвольная программа в Лас-Вегасе состоится завтра утром в 7.00 по московскому времени. (Дмитрий Кузнецов)