Россияне завоевали первые четыре места на этапе юниорского «Гран-при» в Челябинске

Российские фигуристы завоевали первые четыре места на этапе юниорского «Гран-при» в Челябинске.

Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, которые лидировали после короткой программы, заняли первое место по итогам двух прокатов, набрав в сумме 185,05 балла.

Вторыми стали Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (178,31), замкнули тройку призеров Диана Мухаметзянова и Илья Миронов (171,88). Еще одна российская пара — Станислава Вислобокова и Алексей Брюханов (166,18) — стала четвертой.