Россияне заняли весь пьедестал в короткой программе на юниорском чемпионате мира

Россияне Полина Костюкович и Дмитрий Ялин заняли первое место в короткой программе на юниорском чемпионате мира. Их результат - 68,31 балла. Второе и третье место также заняли российские пары - Аполинария Панфилова/Дмитрий Рылов и Анастасия Мишина/Александр Галлямов соответственно.

Загреб (Хорватия)

Юниорский чемпионат мира

Пары

Короткая программа

1. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин (Россия) - 68,31

2. Аполинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) - 67,91

3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) - 67,02