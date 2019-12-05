Россияне заняли первые пять мест в короткой программе пар в финале юниорского «Гран-при»
19:34
Российские спортивные пары заняли первые пять мест в короткой программе в финале юниорского «Гран-при». Лидирует дуэт Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов.
Турин (Италия)
Финал «Гран-при» среди юниоров
Пары
Короткая программа
1. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) — 68,80
2. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) — 66,64
3. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов (Россия) — 64,90
4. Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия) — 64,67
5. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) — 63,89
6. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) — 59,47
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