Россияне заняли первые пять мест в короткой программе пар в финале юниорского «Гран-при»

Российские спортивные пары заняли первые пять мест в короткой программе в финале юниорского «Гран-при». Лидирует дуэт Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов.

Турин (Италия)

Финал «Гран-при» среди юниоров

Пары

Короткая программа

1. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) — 68,80

2. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) — 66,64

3. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов (Россия) — 64,90

4. Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия) — 64,67

5. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) — 63,89

6. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) — 59,47