Россияне выступят перед французами в произвольном танце на ЧМ

По результатам жеребьевки на чемпионате мира в японской Сайтаме российские танцоры выступят перед победившим в коротком танце дуэтом из Франции Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон.

Александра Степанова и Иван Букин откатают программу 18-ми, Виктория Синицина и Никита Кацалапов – 19-ми из 20 пар.

Произвольный танец состоится завтра, начало – в 6:30 по московскому времени. Выход россиян ожидается около 9:00. (Дмитрий Кузнецов)

Все о фигурном катании: новости и обзоры // чемпионат мира-2019: расписание турнира, календарь соревнований // видеотрансляции в прямом эфире