Россия вернула максимальную квоту в танцах на льду. На чемпионате мира-2020 выступит три российских дуэта

Российские фигуристы вернули максимальную квоту в танцах на льду по итогам выступления на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме. На турнире в 2020 году сможет выступить три дуэта из России.

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли серебро, а Александра Степанова и Иван Букин заняли итоговое четвертое место. Таким образом, сумма мест российских фигуристов меньше 13, что позволяет получить три квоты на следующий чемпионат мира.

Чемпионат мира 2020 года пройдет в марте в канадском Монреале.

Все о фигурном катании: новости и обзоры // чемпионат мира-2019: расписание турнира, календарь соревнований // видеотрансляции в прямом эфире