Россия – третья в командном турнире ЧМ в Фукуоке после проката Энберта и Забияко

Россия осталась на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата мира по фигурному катанию в японской Фукуоке после победы Александра Энберта и Натальи Забияко в короткой программе. Спортсмены набрали 75,80 баллов и установили личный рекорд.

В активе России 50 баллов, выше только Япония с 55 баллами и США – 58.

Турнир продлится до 14 апреля.

Командный турнир

1. США – 58

2. Япония – 55

3. Россия – 50

4. Франция – 38

5. Канада – 35

6. Италия – 34

Командный чемпионат мира по фигурному катанию: видеотрансляции в прямом эфире