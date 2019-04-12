Россия – третья в командном турнире ЧМ в Фукуоке после проката Энберта и Забияко

Россия осталась на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата мира по фигурному катанию в японской Фукуоке после победы Александра Энберта и Натальи Забияко в короткой программе. Спортсмены набрали 75,80 баллов и установили личный рекорд.
В активе России 50 баллов, выше только Япония с 55 баллами и США – 58.
Турнир продлится до 14 апреля.
Командный турнир
1. США – 58
2. Япония – 55
3. Россия – 50
4. Франция – 38
5. Канада – 35
6. Италия – 34
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