Россия - третья, США лидируют. Положение команд после второго дня командного ЧМ

Сборая России занимает третье место после второго дня соревнований на командном чемпионате мира в Японии. У команды 70 очков.

Лидирует сборная США (91), второй идет Япония (79).

Российские фигуристы в первый день соревнований заработали 38 баллов: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которые идут вторыми после ритм-танца, получили 11 баллов, Елизавета Туктамышева (2-е место после короткой программы) - 11 баллов, Софья Самодурова (6-е место) - 7 баллов, Андрей Лазукин (5-е место после короткой программы) - 8 баллов, Александр Самарин (12-е место) - 1 балл.

Во второй день россияне набрали 32 очка: Наталья Забияко/Александр Энберт​ получили 12 баллов за короткую программу (1-е место), пара Виктория Синицына и Никита Кацалапов стали вторыми в произвольном танце (11 баллов), Андрей Лазукин и Александр Самарин набрали 9 очков на двоих за произвольную программу (8-е и 9-е места).

Завтра пройдут заключительные прокаты (произвольные программы у спортивных пар и девушек).

Командный турнир

1. США - 91

2. Япония - 79

3. Россия - 70

4. Канада - 59

5. Франция - 54

6. Италия - 52

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