Россия - третья на командном ЧМ, уступив Японии всего 2 очка. США - первые

Сборная России заняла третье итоговое место на командном чемпионате мира в Японии. У команды 102 очка.
Первой стала сборная США (117), второй - Япония (104).
Российские фигуристы в первый день соревнований заработали 38 баллов: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которые идут вторыми после ритм-танца, получили 11 баллов, Елизавета Туктамышева (2-е место после короткой программы) - 11 баллов, Софья Самодурова (6-е место) - 7 баллов, Андрей Лазукин (5-е место после короткой программы) - 8 баллов, Александр Самарин (12-е место) - 1 балл.
Во второй день россияне набрали 32 очка: Наталья Забияко/Александр Энберт получили 12 баллов за короткую программу (1-е место), пара Виктория Синицына и Никита Кацалапов стали вторыми в произвольном танце (11 баллов), Андрей Лазукин и Александр Самарин набрали 9 очков на двоих за произвольную программу (8-е и 9-е места).
Сегодня российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт показали второй результат в произвольной программе и принесли команде 11 очков.
Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова заняли в произвольной программе 1-е и 4-е места, что добавило сборной России 21 очко.
Фукуока (Япония)
Командный чемпионат мира
Командный турнир
1. США - 117
2. Япония - 104
3. Россия - 102
4. Франция - 75
5. Канада - 73
6. Италия - 69
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