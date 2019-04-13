Россия - третья на командном ЧМ, уступив Японии всего 2 очка. США - первые

Сборная России заняла третье итоговое место на командном чемпионате мира в Японии. У команды 102 очка.

Первой стала сборная США (117), второй - Япония (104).

Российские фигуристы в первый день соревнований заработали 38 баллов: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которые идут вторыми после ритм-танца, получили 11 баллов, Елизавета Туктамышева (2-е место после короткой программы) - 11 баллов, Софья Самодурова (6-е место) - 7 баллов, Андрей Лазукин (5-е место после короткой программы) - 8 баллов, Александр Самарин (12-е место) - 1 балл.

Во второй день россияне набрали 32 очка: Наталья Забияко/Александр Энберт​ получили 12 баллов за короткую программу (1-е место), пара Виктория Синицына и Никита Кацалапов стали вторыми в произвольном танце (11 баллов), Андрей Лазукин и Александр Самарин набрали 9 очков на двоих за произвольную программу (8-е и 9-е места).

Сегодня российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт показали второй результат в произвольной программе и принесли команде 11 очков.

Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова заняли в произвольной программе 1-е и 4-е места, что добавило сборной России 21 очко.

Фукуока (Япония)

Командный чемпионат мира

Командный турнир

1. США - 117

2. Япония - 104

3. Россия - 102

4. Франция - 75

5. Канада - 73

6. Италия - 69

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