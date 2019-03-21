Россия сохранила три квоты в соревнованиях спортивных пар на чемпионат мира-2020

Российские фигуристы сохранили три квоты в парном катании для выступления на чемпионате мира в 2020 году.

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми на чемпионате мира в японской Сайтаме, Наталья Забияко и Александр Энберт - третьими, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - шестыми. Таким образом, сумма мест российских пар меньше 13, что позволяет сохранить три квоты на следующий чемпионат мира.

Чемпионат мира 2020 года пройдет в марте в канадском Монреале.

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