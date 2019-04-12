Россия приблизилась ко второму месту в командном турнире на ЧМ в Фукуоке

Россия с 61 баллом приблизилась ко второму месту в командном зачете на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке. Наша команда располагается на третьей строчке и на одно очко отстает от Японии (62).

Ранее российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт выиграли короткую программу, а Виктория Синицина​ и Никита Кацалапов заняли второе место в произвольном танце.

Командный турнир

1. США – 68

2. Япония – 62

3. Россия – 61

4. Франция – 50

5. Канада – 44

6. Италия – 42

Командный чемпионат мира по фигурному катанию: видеотрансляции в прямом эфире