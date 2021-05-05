Россия предложила ужесточить правила смены спортивного гражданства в фигурном катании

На официальном сайте Международного союза конькобежцев 5 мая опубликовали документ, в котором содержатся предложения национальных федераций по внесению тех или иных изменений в правила.

Россия предложила ужесточить правила смены спортивного гражданства: участникам национального чемпионата, желающим выступать за другую страну, необходимо будет получить разрешение национальной федерации. В настоящее время это требуется только тем спортсменам, которые принимают участие в международных турнирах.

Канада предлагает поднять максимальный юниорский возраст в парном катании и танцах на льду до 21 года.

Канада, Китай и Италия предложили сделать судейство анонимным. В этом случае на всех турнирах по фигурному катанию имена судей будут публиковаться только после завершения мероприятия.

Еще одно предложение Канады: повысить коэффициент за компоненты в женской произвольной программе до 2, как у мужчин. В короткой программе останется прежнее значение — 0,8.

Также сообщается, что предложение Норвегии о поднятии возрастного ценза в одиночном катании с 15 до 16-17 лет не будет рассматриваться раньше офлайн-конгресса в 2022 году.

Совет ISU, а также Федерация фигурного катания США предложили заменить в названии женского одиночного катания слово «ladies» (дамы) на слово «women» (женщины). Предложение соответствует рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросам гендерного равенства.