У России есть предложение по четверным в короткой программе у женщин

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков рассказал, что наша страна выступила с предложением к ISU об изменении правил в короткой программе у девушек.

— Включение четверного в короткую программу — вопрос, решаемый на конгрессе ISU, — подчеркнул Горшков. — У нас предложение по этому поводу есть. Предложения федераций присылаются в технический комитет, мы уже его направили. Ближайший конгресс в июне 2020 года. За три недели до него будет известно, включил ли технический комитет наше предложение в финальную заявку к конгрессу.

Напомним, что в данный момент женщинам запрещено исполнять четверные прыжки в короткой программе, что снижает оценки российских фигуристок, владеющих этим элементом. (Дмитрий Кузнецов)