Россия потеряла максимальную квоту в мужском одиночном катании

Российские фигуристы потеряли максимальную квоту в мужском одиночном катании по итогам выступления на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме. На турнире в 2020 году сможет выступить только два фигуриста из России.

Российский фигурист Михаил Коляда, провалив короткую программу, набрал в сумме 262,44 балла, и занял шестое место. Дебютант чемпионатов мира Андрей Лазукин после практически идеальный прокатов финишировал 10-м (248,74). Вице-чемпион Европы Александр Самарин после провала в короткой программе, где он допустил "бабочку" на четверном лутце, занял лишь 12-е место (246,93).

Таким образом, сумма мест российских фигуристов больше 13, что позволяет получить только две квоты на следующий чемпионат мира.

Чемпионат мира 2020 года пройдет в марте в канадском Монреале.

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