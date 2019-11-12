Россия отправила обращение в ISU в связи с непоследовательными решениями судей

Руководители Федерации фигурного катании на коньках России на пресс-конференции в Москве заявили, что принимают меры против необъективного, на взгляд наших функционеров, судейства в отношении российских спортсменок.

— Надеюсь, судейство на нашем этапе будет более объективным, чем на некоторых других. Мне как судье это странно видеть, — отметил вице-президент ФФККР Александр Коган.

— Вы наверняка хорошо знаете правила. Нельзя подавать протест на результат, на судейство. Изменение возможно только из-за математической ошибки, — подчеркнул президент ФФККР Александр Горшков. — Технический комитет отвечает за судей. Они рассматривают отчеты рефери с соревнования, где отмечают все детали, вторая часть — комиссия, которая оценивает судей. Раньше это делали на месте, теперь по видеозаписи. На основании двух отчетов делаются выводы.

Мы обратились в технический комитет и обратили внимание на непоследовательность в ряде решении судей в отношении наших спортсменок. Кроме того, мы отправили копии вице-президенту ISU Александру Лакернику. Выскочить и требовать свободу Юрию Деточкину мы не можем. Максимум мы сделали. (Дмитрий Кузнецов)

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