Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что Россия не будет претендовать на проведение финала «Гран-при».

— Этот вопрос не рассматривался. На следующий год Россия не будет претендовать на финал «Гран-при», — приводит слова функционера «Спорт день за днем».

— Москва ни разу не принимала финалы «Гран-при». Зато там каждый год проходит этап «Гран-при». Нет идеи чередовать: один год — Москва, один год — Санкт-Петербург, где тоже очень любят фигурное катание.

— С этим пока есть свои организационные сложности. В ближайшее время так сделать не получится.