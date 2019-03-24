Россия и еще пять сборных примут участие в командном ЧМ по фигурному катанию

Командный чемпионат мира по фигурному катанию под названием World Team Trophy-2019 пройдет в городе Фукуока (Япония) с 11 по 14 апреля.

В турнире примут участие шесть сборных, имеющих наилучший рейтинг в системе Международного союза конькобежцев (ISU), – Россия (9038 очков), США (7752), Япония (6991), Франция (5541), Италия (4344) и Канада (4217), сообщает официальный сайт ISU.

Каждая сборная будет состоять из 8 спортсменов: четыре одиночника (двое мужчин и две женщины) и две пары (спортивная и танцевальная).

Все спортсмены будут исполнять два вида программы — короткую и произвольную. По результатам соревнований в каждой программе каждой дисциплине баллы будут присуждаться следующим образом:

в одиночных видах: за 1-е место – 12 очков, за 2-е – 11, …, за 12-е – 1;

в парных видах: за 1-е место – 12 очков, за 2-е – 11, …., за 6-е – 7.

Набранные баллы всех спортсменов команды суммируются и определяется победитель.

Призовой фонд турнира составит 1 миллион долларов.