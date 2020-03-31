Подведомственный Министерству культуры «Росконцерт» объяснил заключение договора с замруководителя катка «Хрустальный» Эдуардом Аксеновым перед проведением шоу «Спящая красавица».

Согласно договору, Аксенов как ИП должен был получить более 8 миллионов рублей за «участие в шоу», в то время как исполнительнице главной роли Алине Загитовой денег не полагалось. В ответе на запрос «СЭ» о том, почему «Росконцерт» заключил договор именно с Аксеновым и почему он обозначен в нем как артист, пресс-служба ответила следующее (орфография и пунктуация сохранены):

— По волеизъявлению Олимпийской чемпионки Алины Ильназовны Загитовой (с согласия законного представителя несовершеннолетней) ФГБУК «Росконцерт» заключило договор с ИП Аксеновым Эдуардом Михайловичем как уполномоченным лицом с целью обеспечения участия Алины Ильназовны Загитовой в театрализованной постановке на льду «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Мероприятие с большим успехом прошло в период с 25.12.2019 по 07.01.2020 во Дворце спорта «Мегаспорт». Алина Ильназовна Загитова приняла участие в 22 выступлениях, одно из которых транслировалось в эфире «Первого канала». Все финансовые обязательства по оплате участия Алины Ильназовны Загитовой в мероприятии ФГБУК «Росконцерт» были исполнены в полном объеме, какие-либо претензии со стороны Алины Ильназовны Загитовой к ФГБУК «Росконцерт» отсутствуют.

ФГБУК «Росконцерт» осведомлено о проведении проверки правоохранительными органами. Запрошенные в рамках проверки у ФГБУК «Росконцерт» документы были предоставлены. (Дмитрий Кузнецов)