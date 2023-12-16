Костомаров: «Я виню себя в том, что случилось. Подкачала чрезмерная уверенность»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что винит себя в том, что с ним случилось.

— Я чувствовал себя обузой. Я понимал, что буду, как будто обузой. Не понимал, что буду делать и для чего. Я не хотел быть инвалидом и жить инвалидом. Хоть руки бы оставили. Но тут Всевышний послал испытание. Виню ли я кого-то в том, что случилось? Себя. Чрезмерная уверенность. Я много болел за 45 лет, серьезных операций никогда не было, — сказал Костомаров в интервью «Первому каналу».

— Вы вините кого-то в том, что случилось?

— Себя. Подкачала чрезмерная уверенность. Я не первый раз болел, как и все простывал, кашель, температура. Серьезных операций у меня в спорте не было. В Новый год все болели, и Оксана у меня заболела 31 числа. Но мне все нипочем. Баня, снежочек и все у меня в порядке. Мы всегда на даче ходим в баню и обтираемся снегом, я делал это ежегодно. Когда начались выступления на новогодних елках, у нас все болели. Было жарко в костюме, в котором я выступал. Становился под вентилятор, чтобы было чуть прохладнее. Это было каждый год. Но сейчас я понимаю, что это охлаждало меня, и потом начинался кашель. Ну покашлял и прошло, ничего страшного в этом нет. Пил таблетки, обезболивающие, укольчик укололи, плечо получше. И так я отыграл все эти 20 спектаклей.

Я спокойно отвыступал, мы и на улице катались. Я чувствовал себя прекрасно до последнего. Кашель думал, что на 5-7 дней. Антибиотики, наверное, ослабили мой иммунитет плюс вентилятор, лед. Думаю, эти обезболивающие сильно обманывали мой организм. Я не знал, что происходит внутри. Думал, что пройдет как обычно. Не первый раз катаюсь, когда болею. И только девятого числа, когда мы пошли попариться в баньку с венечками, прорубь. Я тогда подумал, что наконец-то мы отработали, восстановимся.

Горячительное? Без крепких напитков. Могли кружечку пивка выпить. Антибиотики уже тогда я не пил. Жена предложила, когда сама начала пить. Я говорю: «Какие антибиотики? Посмотри на меня!» Я знал, что умирают от коронавируса, например, но никак не ожидал, что со мной может такое произойти. Я не собирался умирать без боя. Если бы знал, что такое бывает, я бы за месяц до этого дня кардинально что-то поменял, и пропил бы антибиотики, когда об этом сказала жена. Если бы знал, что останусь без рук и ног, то точно изменил бы что-то, но можно только мечтать об этом теперь.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.