Олимпийский чемпион Роман Костомаров поздравил с днем рождения российскую фигуристку Алину Загитову. Сегодня Загитовой исполняется 18 лет.

— Я поздравляю Алину и желаю ей всегда оставаться на высоте. Она человек, который шел к своей цели, добился всего чего можно. Настоящая красавица и великая спортсменка, пример для подражания! Так что желаю ей здоровья и счастья в той сфере, которую она сама как взрослый человек выберет, — сказал Костомаров корреспонденту «СЭ». (Дмитрий Кузнецов)