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Роман Костомаров: «Загитова — великая спортсменка и настоящая красавица»

13:07
Алина Загитова. Фото Instagram
Алина Загитова. Фото Instagram

Олимпийский чемпион Роман Костомаров поздравил с днем рождения российскую фигуристку Алину Загитову. Сегодня Загитовой исполняется 18 лет.

— Я поздравляю Алину и желаю ей всегда оставаться на высоте. Она человек, который шел к своей цели, добился всего чего можно. Настоящая красавица и великая спортсменка, пример для подражания! Так что желаю ей здоровья и счастья в той сфере, которую она сама как взрослый человек выберет, — сказал Костомаров корреспонденту «СЭ». (Дмитрий Кузнецов)

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