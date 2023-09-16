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Сегодня, 15:08

Костомаров: «Фигурное катание — жестокий вид спорта. Приходится предавать людей»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Татьяна Навка и Роман Костомаров
Татьяна Навка и Роман Костомаров.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров вспомнил, как решился встать в пару с Татьяной Навкой.

«Это было очень непростое решение. Я очень долго привыкаю к людям, поэтому по началу я не соглашался... К тому же, как встать с Таней. Она на тот момент уже известная спортсменка... Но приходится выбирать ради карьеры. Жесткий вид спорта у нас, танцы на льду, фигурное катание. Приходится предавать людей... С Катей потом мы не общались, с 98 года, когда я уехал, и до чемпионата мира-2005. Потом на банкете за все попросил прощение у Лидии Караваевой (первый тренер Костомарова, — прим. «СЭ»). Это было до слез и сейчас накатывает», — сказал Костомаров в программе на телеканале НТВ «Секрет на миллион».

Первой партнершой Костомарова была Екатерина Давыдова, с которой он дебютировал на мировом юниорском чемпионате и выступал около 10 лет.

Фигурное катание
Роман Костомаров
Татьяна Навка
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