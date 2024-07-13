Костомаров вместе с супругой исполнил танец на льду на шоу Авербуха

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров выступил вместе с супругой фигуристкой Оксаной Домниной в шоу Ильи Авербуха во дворце «Айсберг» в Сириусе.

Ранее Костомаров рассказывал, что испытывает волнение перед гастролями.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали в одну из московских больниц с диагнозом «пневмония». Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 17 декабря того же года на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха он впервые после операций выступил с номером на льду.