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Сегодня, 09:18

Костомаров вместе с супругой исполнил танец на льду на шоу Авербуха

Руслан Минаев
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Роман Костомаров с супругой Оксаной Домниной.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров выступил вместе с супругой фигуристкой Оксаной Домниной в шоу Ильи Авербуха во дворце «Айсберг» в Сириусе.

Ранее Костомаров рассказывал, что испытывает волнение перед гастролями.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали в одну из московских больниц с диагнозом «пневмония». Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 17 декабря того же года на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха он впервые после операций выступил с номером на льду.

Фигурное катание
Оксана Домнина
Роман Костомаров
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