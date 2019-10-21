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Роман Костомаров: «Степанова и Букин будут в финале Гран-при»

07:58
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Олимпийский чемпион-2006 Роман Костомаров подвел итоги выступления российских танцоров Александры Степановой и Ивана Букина на этапе «Гран-при» в Лас-Вегасе. Они заняли второе место, победив в произвольном танце.

— Степанова и Букин здорово откатали, у них хорошая программа, — цитируют Костомарова «Известия». — Конечно, еще есть что-то добавить. Например, скорости во второй половине проката, но в принципе ребята здорово выглядят на старте сезона. Уверен, эта пара будет в финале Гран-при. Да и в США они могли рассчитывать на победу, выиграв произвольную программу.

Дополнительная информация

https://iz.ru/934167/timur-ganeev/luttcy-slavy-shcherbakova-sdelala-sereznuiu-zaiavku-na-pobedu-v-sezone

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