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Сегодня, 15:25

Костомаров: «Россия всегда была спортивной страной и будет ею оставаться»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, считает ли он Россию спортивной страной.

«Я сейчас не очень внимательно слежу за фигурным катанием. Я не представитель федерации, не тренирую, поэтому плохо знаю о том, что сейчас происходит. Врать не буду, потому что у меня просто недостаточно информации. Наша страна всегда была спортивной и будет ею оставаться», — приводит слова Костомарова Sport24.

Ранее Костомаров назвал несправедливыми ограничения в отношении спортсменов из России.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Роман Костомаров
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