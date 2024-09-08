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Костомаров: «Есть некие планы до конца года, связанные с телевидением»

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Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров ответил на вопрос о планах на ближайшее время.

«Есть некие планы до конца года, но о них говорить пока рано. С чем связано? С телевидением», — приводит слова Костомарова Sport24.

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

Источник: Sport24
Роман Костомаров
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