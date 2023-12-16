Костомаров: «Я сам принял решение по поводу проведения операции. Плакал, но сказал «да»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что сам дал согласие на проведение операции по ампутации конечностей.

— Говорили до начала программы, что был момент, когда вы чуть ли не жалели, что вас спасли.

— Это действительно было. Такое могло посетить любого человека, который лишается своих конечностей. Поскольку я еще спортсмен, я не понимал, зачем я здесь остаюсь. Все так было легко и в полном бессознании до того момента, как мне сказали, что нужно ампутировать руки, ноги. Я ничего не понимал до этого момента. Всем близким и родным было тяжело. Я ощутил только весь ужас, когда очнулся и нужно было принимать решение по поводу проведения операции, — сказал Костомаров в интервью «Первому каналу».

— Это было ваше решение?

— Да. Это было очень жестко. Я горько плакал, но сказал «да». Не знаю, что бы изменилось, если бы я сказал «нет» этой операции. Наверное, пошла бы гангрена. Не знаю что бы делали жена, врач. Мне интересно, что бы было. Выключили бы меня и все-таки провели операцию? Слышал, что Юля Началова так умерла, она отказалась от операции.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

В ноябре Костомаров заявил, что впервые выйдет на лед в коньках в рамках ледового шоу Ильи Авербуха. Гала-концерт состоится в Москве 17 декабря.