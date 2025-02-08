Фигурное катание
Новости
Олимпиада Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Фигурное катание

8 февраля 2025, 12:17

Костомаров о нейтральном статусе российских фигуристов: «Каждый будет выбирать свою дорогу»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Роман Костомаров.
Фото Пресс-служба FONBET

Олимпийский чемпион Роман Костомаров в разговоре с «СЭ» поделился мнением об участии российских фигуристов в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Каждый будет выбирать свою дорогу и решать для себя, нужно ли ему это. Но думаю, что любой спортсмен стремится проявить себя не только внутри страны, но и быть лучшим во всем мире», — сказал Костомаров «СЭ» во время 11-го благотворительного дня на ВДНХ, который проходит при поддержке программы ДоброFON.

Зимняя Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года. 20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что российские фигуристы и конькобежцы выступят в олимпийской квалификации, которая пройдет в Пекине 17-21 сентября 2025 года, в индивидуальных дисциплинах в нейтральном статусе. В отборочных соревнованиях также примут участие российские шорт-трекисты и ски-альпинисты.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Роман Костомаров
Читайте также
В Элисте простились с погибшим на СВО Героем России Нараном Очир-Горяевым
Карпукаса почти подписали, и этим довольны не все, Тюкавина не будет, а контракт Караваева продлили. Что сейчас происходит в «Зените»
Церемония открытия ЧМ-2026: три страны, три шоу, Шакира и Кэти Перри
«Злоумышленники пытаются проникнуть в страну под прикрытием ЧМ». Белый дом объяснил скандал с судьей из Сомали
Минпросвещения РФ прорабатывает вопрос о восстановлении колледжа в Старобельске
Шведский самолет-разведчик заметили над Финляндией у границ РФ
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мухортова и Евгеньев рассказали, как их ласково называет Тутберидзе

Костомаров: «Мы пока не знаем, становится ли риторика в отношении российских спортсменов положительной»
Новости
RSS RSS
Все новости