Костомаров о нейтральном статусе российских фигуристов: «Каждый будет выбирать свою дорогу»

Олимпийский чемпион Роман Костомаров в разговоре с «СЭ» поделился мнением об участии российских фигуристов в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Каждый будет выбирать свою дорогу и решать для себя, нужно ли ему это. Но думаю, что любой спортсмен стремится проявить себя не только внутри страны, но и быть лучшим во всем мире», — сказал Костомаров «СЭ» во время 11-го благотворительного дня на ВДНХ, который проходит при поддержке программы ДоброFON.

Зимняя Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года. 20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что российские фигуристы и конькобежцы выступят в олимпийской квалификации, которая пройдет в Пекине 17-21 сентября 2025 года, в индивидуальных дисциплинах в нейтральном статусе. В отборочных соревнованиях также примут участие российские шорт-трекисты и ски-альпинисты.