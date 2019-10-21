Роман Костомаров: «Произвольная программа Щербаковой в Лас-Вегасе — историческое событие»
04:31
Олимпийский чемпион-2006 Роман Костомаров прокомментировал победу Анны Щербаковой на этапе «Гран-при» в Лас-Вегасе. Она стала первой фигуристкой в истории, выполнившей в одной программе два четверных лутца.
— Произвольная программы Анны Щербаковой — историческое событие в фигурном катании, — цитируют «Известия» Костомарова. — На официальных соревнованиях сделать два четверных лутца — это что-то невероятное. Девчонки у нас сейчас вообще молодцы, приятно наблюдать за их ростом. Особенно за подопечными группы Этери Тутберидзе.
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https://iz.ru/934167/timur-ganeev/luttcy-slavy-shcherbakova-sdelala-sereznuiu-zaiavku-na-pobedu-v-sezone