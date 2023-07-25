Костомаров показал видео встречи с детьми: «Вернулись мои конфетки»

Российский фигурист Роман Костомаров опубликовал видео встречи с детьми в своем Telegram-канале.

«Вернулись мои конфетки с отдыха! Теперь наконец то все вместе дома. Семья в сборе», — написал Костомаров.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько операций по ампутации.

В начале июля Костомарова выписали из больницы, после чего он приступил к тренировкам с протезами.