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Сегодня, 19:02

Костомаров показал видео встречи с детьми: «Вернулись мои конфетки»

Виталий Косик
Корреспондент
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Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский фигурист Роман Костомаров опубликовал видео встречи с детьми в своем Telegram-канале.

«Вернулись мои конфетки с отдыха! Теперь наконец то все вместе дома. Семья в сборе», — написал Костомаров.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько операций по ампутации.

В начале июля Костомарова выписали из больницы, после чего он приступил к тренировкам с протезами.

Фигурное катание
Роман Костомаров
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