Костомаров: «Всем спортсменам пожелал бы продолжать работать и тренироваться, чтобы потом не было провалов»

Известный российский фигурист Роман Костомаров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о пожелании российскому спорту на 2025 год.

«Всем спортсменам пожелал бы продолжать работать и тренироваться. Чтобы потом, как только у нас появится возможность выступать на всех мировых аренах, не было провалов. Чтобы все наши спортсмены доказали, что мы одни из лучших в мире, как и были всегда в принципе», — сказал Костомаров «СЭ».

20 декабря стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в квалификации Олимпийских игр-2026 в нейтральном статусе.