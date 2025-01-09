Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:17

Костомаров: «Всем спортсменам пожелал бы продолжать работать и тренироваться, чтобы потом не было провалов»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Известный российский фигурист Роман Костомаров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о пожелании российскому спорту на 2025 год.

«Всем спортсменам пожелал бы продолжать работать и тренироваться. Чтобы потом, как только у нас появится возможность выступать на всех мировых аренах, не было провалов. Чтобы все наши спортсмены доказали, что мы одни из лучших в мире, как и были всегда в принципе», — сказал Костомаров «СЭ».

20 декабря стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в квалификации Олимпийских игр-2026 в нейтральном статусе.

Фигурное катание
Роман Костомаров
Читайте также
Названы главные спортивные события новогодних праздников
Верховный суд разъяснил, может ли водитель пить алкоголь после ДТП
Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме
Ротенберг принес извинения за сравнение журналистов с фашистами
Обвиненный в убийстве своих детей в Тверской области мужчина умер в больнице
Почему Хлусевича убирают из «Спартака», правда ли, что у Станковича к нему личная неприязнь и может ли «Зенит» купить защитника. Трансферная тайна красно-белых
Популярное видео
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Английский регбийный клуб убрал триколор с формы россиянина. Решение спровоцировали украинцы
Английский регбийный клуб запретил россиянину Готовцеву носить национальный флаг на форме
Журова считает, что мнение зарубежных болельщиков поможет допустить сборную России к Олимпиаде
Губерниев оценил шансы российских лыжников и биатлонистов на допуск к Олимпиаде 2026 года
Российский лыжник Гонтарь сменил спортивное гражданство: с ноября выступает за Словению
Российский лыжник Гонтарь перешел в сборную Словении
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Костомаров — о признании спортсменом 2024 года: «Очень приятно. Но, конечно, я не стою рядом с нашим великим Овечкиным»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости