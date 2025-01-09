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Сегодня, 13:55

Костомаров — о признании спортсменом 2024 года: «Очень приятно. Но, конечно, я не стою рядом с нашим великим Овечкиным»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Российский фигурист Роман Костомаров в разговоре с «СЭ» отреагировал на результаты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о главных спортсменах 2024 года.

Костомаров и Александр Овечкин были признаны спортсменами года по версии россиян. Они оба набрали по 3 процента голосов.

«Узнал об этом только от вас. Это очень приятно. Но, конечно, я ни в коем случае не стою рядом с нашим великим Александром Овечкиным, который, будем надеяться, все-таки побьет рекорд Гретцки и станет лучшим. Приятно! Конечно, я совсем в другой ипостаси. Не спортсмен года, я бы так это не называл. Спорт для меня уже давно закончился. Может быть, в какой-то другой категории можно было меня назвать каким-то человеком «силы воли». Мне приятно. Я, конечно, не спортсмен года, но спасибо за поддержку!» — сказал Костомаров «СЭ».

Назвать спортсмена года смогли 19 процентов россиян, 77 процентов опрошенных затруднились дать ответ, 4 процента убеждены, что подходящих атлетов нет.

Александр Овечкин
Фигурное катание
Роман Костомаров
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Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
ВЦИОМ: Овечкин и Костомаров стали спортсменами 2024 года по версии россиян
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