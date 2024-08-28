Костомаров: «Лет уже много, но по-прежнему мечтаю о волшебной палочке»

Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров опубликовал фото, как выглядел до ампутации. Он также рассказал, о чем мечтает.

«Вроде лет то уже много, но я по прежнему мечтаю о волшебной палочке хотя бы на 1 минутку... Так много можно было бы изменить...» — подписал снимок Костомаров.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали в одну из московских больниц с диагнозом «пневмония». Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 17 декабря того же года на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха он впервые после операций выступил с номером на льду.