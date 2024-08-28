Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:12

Костомаров: «Лет уже много, но по-прежнему мечтаю о волшебной палочке»

Костомаров опубликовал фото до ампутаций
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров опубликовал фото, как выглядел до ампутации. Он также рассказал, о чем мечтает.

«Вроде лет то уже много, но я по прежнему мечтаю о волшебной палочке хотя бы на 1 минутку... Так много можно было бы изменить...» — подписал снимок Костомаров.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали в одну из московских больниц с диагнозом «пневмония». Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 17 декабря того же года на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха он впервые после операций выступил с номером на льду.

Фигурное катание
Роман Костомаров
0
Читайте также
В Госдуме напомнили о запрещающем высаживать инвалидов из транспорта законе
Новый допинг-скандал в фигурном катании. Фигуристка Юлии Липницкой отстранена на пять лет, причем тут "Ангелы Плющенко"
СМИ узнали о предложении Макрона Дурову перенести офис Telegram в Париж
Французский судья рассказал о грядущей процедуре принятия решения по Дурову
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Загитова: «Пока не нашелся мужчина, с которым я могла бы создать семью. Должно сойтись множество факторов»
Новости
RSS RSS
Все новости