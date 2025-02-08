Костомаров: «Мы пока не знаем, становится ли риторика в отношении российских спортсменов положительной»

Олимпийский чемпион Роман Костомаров в разговоре с «СЭ» высказался о будущем российских фигуристов на международной арене.

«Риторика в отношении российских спортсменов становится положительной? Мы пока не знаем. Пока это только разговоры. Мы посмотрим, что будет дальше. Когда наших спортсменов допустят, и они будут участвовать в международных турнирах, тогда можно о чем-то говорить», — сказал Костомаров «СЭ» во время 11-го благотворительного дня на ВДНХ, который проходит при поддержке программы ДоброFON.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов к участию в квалификации Олимпийских игр в нейтральном статусе. Россияне получили по одной квоте в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду на квалификационный турнир в Пекине.