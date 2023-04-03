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Сегодня, 14:25

Роман Костомаров начал пользоваться соцсетями

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Роман Костомаров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российский фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров впервые за три месяца зашел в свой аккаунт в Telegram, увидел корреспондент «СЭ». Ранее последний раз он заходил в этот мессенджер ночью 9 января.

Ранее Илья Авербух и Александр Жулин заявили, что Костомаров прислал им голосовые сообщения, в которых голос фигуриста звучал «адекватно» и «сильно».

Костомаров борется с болезнью с начала января. Первоначальный диагноз «пневмония» вызвал многочисленные осложнения, приведшие к ампутации конечностей.

Фигурное катание
Роман Костомаров
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