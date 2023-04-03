Роман Костомаров начал пользоваться соцсетями

Российский фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров впервые за три месяца зашел в свой аккаунт в Telegram, увидел корреспондент «СЭ». Ранее последний раз он заходил в этот мессенджер ночью 9 января.

Ранее Илья Авербух и Александр Жулин заявили, что Костомаров прислал им голосовые сообщения, в которых голос фигуриста звучал «адекватно» и «сильно».

Костомаров борется с болезнью с начала января. Первоначальный диагноз «пневмония» вызвал многочисленные осложнения, приведшие к ампутации конечностей.