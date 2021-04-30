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Родригес, Михайловская и Казанова поздравили Авербуха с беременностью Арзамасовой

14:12
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух. Фото Instagram
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух. Фото Instagram
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Тимур Родригес, Анна Михайловская и Сати Казанова в Instagram поздравили продюсера Илью Авербуха с беременность жены Елизаветы Арзамасовой.

Сегодня, 30 апреля, пара в соцсети объявила о том, что ждет ребенка.

«Лиза, как я рада за вас! Поздравляю», — написала Михайловская в комментариях к посту.

«Woooooooooow! Поздравляю, ребята! Какие же вы молодцы!» — присоединился к поздравлениям Родригес.

«Как же я рада за вас/с вами. Обнимаю вас! Поздравляю», — написала Казанова.

Авербух и Арзамасова начали встречаться летом 2020 года, а 20 декабря пара поженилась. Авербух, который на 22 года старше своей возлюбленной, женился во второй раз — он был женат на Ирине Лобачевой, у них есть 16-летний сын Мартин.

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