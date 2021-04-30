Родригес, Михайловская и Казанова поздравили Авербуха с беременностью Арзамасовой
14:12
Тимур Родригес, Анна Михайловская и Сати Казанова в Instagram поздравили продюсера Илью Авербуха с беременность жены Елизаветы Арзамасовой.
Сегодня, 30 апреля, пара в соцсети объявила о том, что ждет ребенка.
«Лиза, как я рада за вас! Поздравляю», — написала Михайловская в комментариях к посту.
«Woooooooooow! Поздравляю, ребята! Какие же вы молодцы!» — присоединился к поздравлениям Родригес.
«Как же я рада за вас/с вами. Обнимаю вас! Поздравляю», — написала Казанова.
Авербух и Арзамасова начали встречаться летом 2020 года, а 20 декабря пара поженилась. Авербух, который на 22 года старше своей возлюбленной, женился во второй раз — он был женат на Ирине Лобачевой, у них есть 16-летний сын Мартин.
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