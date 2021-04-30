Родригес, Михайловская и Казанова поздравили Авербуха с беременностью Арзамасовой

Тимур Родригес, Анна Михайловская и Сати Казанова в Instagram поздравили продюсера Илью Авербуха с беременность жены Елизаветы Арзамасовой.

Сегодня, 30 апреля, пара в соцсети объявила о том, что ждет ребенка.

«Лиза, как я рада за вас! Поздравляю», — написала Михайловская в комментариях к посту.

«Woooooooooow! Поздравляю, ребята! Какие же вы молодцы!» — присоединился к поздравлениям Родригес.

«Как же я рада за вас/с вами. Обнимаю вас! Поздравляю», — написала Казанова.