Роднину единогласно переизбрали главой федерации фигурного катания Подмосковья

Прославленная советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина осталась президентом Федерации фигурного катания Московской области. Голосование прошло в рамках отчетно-выборной конференции, которая состоялась на «Арене Химки».

Роднина получила голоса 54 из 54 присутствовавших, альтернативных кандидатов не было. Также по решению конференции в федерации введен пост вице-президента, им избрана известная российская судья Алла Шеховцова. Депутат Госдумы встретила результаты голосования фразой «Нелегко, но радостно с вами работать» и поблагодарила всех за поддержку. Роднина занимает пост президента федерации с 2015 года. (Дмитрий Кузнецов)