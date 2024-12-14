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Сегодня, 14:10

Роднина заявила, что не получала гражданство Чехии

Алина Савинова
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Ирина Роднина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Советская фигуристка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прояснила ситуацию с чешским гражданством.

«Я не получала чешского гражданства. Мне давали почетное звание — это не гражданство, а звание. Это не паспорт. Никаких привилегий от этого нет. Это благодарность за то, что я работала со спортсменами из Чехии», — приводит Sport24 слова Родниной.

Ирина Роднина. Биография Ирины Родниной: жизнь и спортивная карьера трехкратной олимпийской чемпионки и депутата

Трехкратная олимпийская чемпионка тренировала чешских фигуристов Радку Коваржикову и Рене Новотны, которые под ее руководством стали чемпионами мира в 1995 году.

В 1999 году Роднина была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за выдающийся вклад в развитие физической культуры и спорта РФ. Также она имеет «Бронзовый Олимпийский орден», присуждаемый за особые заслуги перед олимпийским движением.

Источник: Sport24
Ирина Роднина
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