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16 апреля, 19:44

Роднина заявила, что федерация МО не будет расследовать ситуацию с Розановым и Жилиной

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Президент Федерации фигурного катания на коньках Московской области, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина подчеркнула, что организация не намерена начинать расследование до поступления официальных обращений по поводу поведения бывшего тренера и хореографа академии «Ангелы Плющенко» Сергея Розанова.

Вероника Жилина и&nbsp;Сергей Розанов на&nbsp;соревнованиях в&nbsp;2020 году.Мама фигуристок Жилиных обвинила тренера Розанова в домогательствах к малолетней дочери. Это очень серьезно

Ранее в среду появилась информация о домогательствах со стороны Розанова к фигуристке Веронике Жилиной. Мама спортсменки заявила, что тренер домогался ее дочери, когда той было 11 лет. Позже информацию подтвердила сама фигуристка.

«Что мама делала пять лет? Не хотели (говорить), а теперь захотели? У нас есть совершенно замечательная возможность обратиться в суд, — приводит РИА Новости слова Родниной. — К нам (в федерацию Московской области) с таким вопросом никто не обращался. Расследование вести не будем. Когда к нам придет такое обращение, тогда рассмотрим».

35-летний Розанов работал в школе «Ангелы Плющенко» с мая 2020 года по июль 2021-го.

Источник: РИА Новости
Вероника Жилина
Ирина Роднина
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