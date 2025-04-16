Роднина заявила, что федерация МО не будет расследовать ситуацию с Розановым и Жилиной

Президент Федерации фигурного катания на коньках Московской области, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина подчеркнула, что организация не намерена начинать расследование до поступления официальных обращений по поводу поведения бывшего тренера и хореографа академии «Ангелы Плющенко» Сергея Розанова.

Ранее в среду появилась информация о домогательствах со стороны Розанова к фигуристке Веронике Жилиной. Мама спортсменки заявила, что тренер домогался ее дочери, когда той было 11 лет. Позже информацию подтвердила сама фигуристка.

«Что мама делала пять лет? Не хотели (говорить), а теперь захотели? У нас есть совершенно замечательная возможность обратиться в суд, — приводит РИА Новости слова Родниной. — К нам (в федерацию Московской области) с таким вопросом никто не обращался. Расследование вести не будем. Когда к нам придет такое обращение, тогда рассмотрим».

35-летний Розанов работал в школе «Ангелы Плющенко» с мая 2020 года по июль 2021-го.