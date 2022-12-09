Роднина считает, что технические усложнения на красят фигурное катание

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина рассказала об отличиях фигурного катания своего времени и современного.

«Правила поменялись. Все виды спорта меняются из-за того, что идут изменения правил, изменение регламента соревнований. Это естественный процесс. В наше время мы не могли делать того, что делают сегодня. Но любое техническое усложнение женское фигурное катание не очень красит. За этой техникой начинают гоняться более молодые, потому что более старшим ее сложно исполнять. Кто-то называет современное женское фигурное катание роботизированным спортом детей? Должна сказать, что очень много идет подсчетов чисто по техническим моментам, поэтому всем кажется, что это роботизированно. Ребенок по всей программе не занят музыкой, композицией, а занят только исполнением элементов», — приводит слова Родниной Legalbet.

За свою карьеру Роднина десять раз выигрывала чемпионат мира, 11 раз становилась чемпионкой Европы и трижды завоевывала золотые медали Олимпийских игр в парном катании.