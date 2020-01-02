Роднина считает, что некоторые элементы фигурного катания можно освоить за новогодние праздники

Знаменитая фигуристка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказала мнение, что некоторые элементы фигурного катания можно освоить за праздники. Она рассказала, какие это элементы.

— Это скольжение на одной ноге, — цитируют Роднину «РИА Новости». — Но у нас фигурные коньки, у нас два ребра есть, вот, наверное, легче скользить на наружном ребре, вперед-назад на одной ноге — пожалуйста. По прямой на одной ноге, вращение на двух ногах, выпад какой-то вперед или по дуге. Один хочет быть чемпионом, другой хочет быть известным, третий хочет, чтобы его показали по телевидению, четвертый хочет выучить такие-то и такие-то элементы. Чтобы идти на большой результат, должна быть природная высочайшая координация, очень способное тело, конечно, характер и целеустремленность. Характер в том плане, что работать надо много. Без этого абсолютно никуда.

Ирина Роднина — трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию.