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Сегодня, 13:12

Роднина рассказала, что любит играть в футбол

Сергей Разин
корреспондент
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Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала о том, что любит играть в футбол.

«Из-за моих высказываний люди спрашивают, почему я недолюбливаю футбол? Почему же? Я люблю футбол, но играть. Играть я очень люблю», — приводит слова Родниной Legalbet.

Ранее Роднина заявила, что российские клубы не умеют зарабатывать, а могут только тратить средства из государственного бюджета. По мнению трехкратной олимпийской чемпионки, в таком случае футбольные клубы в России можно закрыть.

Источник: https://legalbet.ru/news/rodnina-ya-lybly-igrat-v-futbol/
Ирина Роднина
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