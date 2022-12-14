Роднина рассказала, что любит играть в футбол

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала о том, что любит играть в футбол.

«Из-за моих высказываний люди спрашивают, почему я недолюбливаю футбол? Почему же? Я люблю футбол, но играть. Играть я очень люблю», — приводит слова Родниной Legalbet.

Ранее Роднина заявила, что российские клубы не умеют зарабатывать, а могут только тратить средства из государственного бюджета. По мнению трехкратной олимпийской чемпионки, в таком случае футбольные клубы в России можно закрыть.