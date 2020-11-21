Роднина раскритиковала короткую программу Косторной на «Гран-при России» в Москве

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась мнением о выступлении женщин в короткой программе «Гран-при России» в Москве.

— Алена Косторная мне понравилась своим катанием, — приводит news.ru слова Родниной. — Она сама по себе важная. Этот человек создан для фигурного катания. У нее хорошие прыжки, хорошие вращения. Но мне абсолютно не понравилась ни программа, ни музыка. Для фигуристки с таким катанием необходима более интересная и содержательная программа. Александра Трусова молодец, что решилась на тройной аксель, но над этим прыжком необходимо еще работать. Понятное дело, что она смотрит в перспективу, на Олимпийские игры. Ей на Олимпиаде без тройного акселя делать будет нечего. А Елизавета Туктамышева не должна была ошибаться.

Косторная показала лучший результат в короткой программе «Гран-при России» в Москве, набрав 78,84 балла. Второй стала Елизавета Туктамышева (74,70). Замкнула тройку Александра Трусова (70,81).