Роднина предположила, упадет ли зрелищность Кубка Первого канала из-за отсутствия Щербаковой и Трусовой

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» поделилась ожиданиями от предстоящего Кубка Первого канала по фигурному катанию.

«Не могу сказать, упадет ли внимание к турниру из-за отсутствия Щербаковой и Трусовой. Я не работаю на телевидении. Не знаю, на что они рассчитывают. Не могу сказать, скажется ли отсутствие Трусовой и Щербаковой на уровне турнира. Я не смотрела в прошлом году, не собираюсь и в этом. Лично мне это неинтересно», — сказала Роднина «СЭ».

В 2023 году Кубок Первого канала пройдет 21 и 22 января в Москве на «ЦСКА-Арене».