Роднина поздравила Тарасову с днем рождения

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поздравила заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову с днем рождения. Тарасовой исполнилось 78 лет.

«Татьяну Анатольевну уже все поздравили. Мы все присоединяемся к поздравлениям. В этом возрасте желают только здоровья», — цитирует matchtv.ru Роднину.

Ранее появилась информация об обострении проблем с сердцем у Тарасовой. Сообщалось, что тренер отказалась от госпитализации.

Тарасова воспитала 11 олимпийских чемпионов, ее ученики завоевали 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы. Является одним из самых именитых тренеров в мире.