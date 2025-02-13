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Фигурное катание

13 февраля 2025, 17:26

Роднина поздравила Тарасову с днем рождения

Камила Абдурахманова
корреспондент
Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поздравила заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову с днем рождения. Тарасовой исполнилось 78 лет.

«Татьяну Анатольевну уже все поздравили. Мы все присоединяемся к поздравлениям. В этом возрасте желают только здоровья», — цитирует matchtv.ru Роднину.

Ранее появилась информация об обострении проблем с сердцем у Тарасовой. Сообщалось, что тренер отказалась от госпитализации.

Тарасова воспитала 11 олимпийских чемпионов, ее ученики завоевали 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы. Является одним из самых именитых тренеров в мире.

Источник: Матч ТВ
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Ирина Роднина
Татьяна Тарасова
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