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Сегодня, 17:44

Роднина ответила Дюамель: «Ее мнением не авторитетно. Если у нее чешется язык — это ее проблемы»

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Ирина Роднина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала высказывания канадской фигуристки Меган Дюамель в адрес российских спортсменов.

«Если у нее чешется язык в отношении российских фигуристов, это ее проблемы. Авторитетно ли ее мнение? Конечно, нет. Если мы к Томасу Баху не прислушиваемся, то что говорить о ней», — цитирует Роднину «ВсеПроСпорт».

Ранее Дюамель заявила о необходимости ужесточения правил для российских фигуристов: «Считаю, что у вас должно быть право покидать Россию и сменить страну, но фигуристы должны тренироваться в той стране, которую они решили представлять в данном случае».

В мае Дюамель требовала от ISU препятствовать смене гражданства российскими фигуристами.

Источник: vseprosport.ru
Фигурное катание
Ирина Роднина
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